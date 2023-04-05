新竹市三區衛生所與6家醫院合作安排12場假日篩檢活動，名額有限，請盡早預約。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市衛生局開放30歲（82年次）以上設籍新竹市的市民預約報名整合性健康篩檢，免費提供成人預防保健及四大癌症篩檢服務，更加值尿酸檢測及1份早餐，此外，為提供上班族便利篩檢，竹市三區衛生所與6家醫院合作安排12場假日篩檢活動，預計可服務3150人。

市府指出，新竹市因產業特性工時高、壓力高，且30歲以上民眾大多為家中重要的經濟與照護支柱，除了配合中央免費提供40歲以上之民眾成人預防保健服務外，市府再擴大提供30歲以上民眾相同的健檢服務，更持續邀集醫療院所增設假日場。

衛生局指出，疫情解封後新生活，定期健檢是不可或缺，今年整合性健康篩檢為了提供市民彈性多元選擇，以社區型、院所型、衛生所型等大、小規模方式，於4月份起陸續推出平日及假日場次，每場次採預約制。

衛生局長陳厚全說明，竹市整合性健康篩檢除了結合衛福部免費四大癌症篩檢及40歲以上每3年一次免費成人健檢，更擴大服務30歲以上市民，提醒30歲以上設籍竹市民眾，可以依自己的時間安排參加。

活動期間加值附贈早餐及尿酸檢測，若檢查結果發現「一粗（腰圍）、二高（血壓血糖）、血脂異常」時，就是慢性疾病發生前的警訊，可至本市參與「代謝症候群」診所尋求協助，一起把健康身體找回來。

衛生局也提醒，檢查前需空腹8小時，請事先預約並且攜帶身分證及健保卡簽名確認身分，可洽衛生局官網或竹市三區衛生所預約報名。