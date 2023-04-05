日本藥廠幹部3月間在北京被中國以涉嫌從事間諜活動為由拘留，日媒引述日本政府相關人士透露，日本駐中國大使館4日已與被捕日本公民進行領事探視，並要求北京盡早釋放該男。日本經濟團體聯合會（經團聯）會長十倉雅和也透露說，已向中國駐日大使吳江浩要求盡早解決相關問題。

共同社報導，日本政府相關人士表示，對被中國有關部門拘留的安斯泰來製藥公司50多歲日籍男性幹部實施領事探視，是基於《維也納領事關係公約》等。日本大使館館員與男性在北京市內進行接觸，據稱該男健康狀況沒有問題。大使館將在與其家屬聯繫等提供必要協助的同時，將要求中方盡早放人。

該男3月在北京市內，被中國有關部門以涉嫌違反《反間諜法》為由拘留。日本外相林芳正月2日與大陸國務委員兼外交部長秦剛會談，就拘留一事提出抗議，並強烈要求盡早釋放。

與此同時，十倉雅和4日在例行記者會上，就中國有關部門拘留日企幹部一事透露說，已在3日向前來進行到任拜會的中國駐日大使吳江浩要求盡早解決問題。他強調，此事讓在中國活動的日企感到不安，「希望中方為了我們能夠放心開展經濟活動，而完善相關基礎和環境」。

十倉同時表示，會員企業徹底遵守進駐國的法律法規。在此基礎上，我們希望能夠盡可能自由地開展活動。