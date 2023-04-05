運動結合科技已成世界潮流，工研院研發隔著衣服，仍可精準量測運動肌肉訊號的「非皮膚接觸式肌電感測運動臂帶」，在今年CES展中吸引許多人士駐足參觀，有望為精準量測運動科技再創商機。

工研院電光系統所組長李中禕指出，傳統的穿戴式感測裝置，多為硬性設備，無法順應人體曲線的彎曲，使用者需要緊貼肌肉以便量測，長時間使用很容易出現問題，如皮膚過敏、壓迫等副作用而影響運動表現，隨著汗水增加，皮膚也變得潮濕和滑動，導致感測資料失準。

工研院研發的「非皮膚接觸式肌電感測運動臂帶」，能掌握訓練關鍵生理資訊，透過軟性混合電子和耦合式感測技術，打造出軟性監測設備，目前已與國立台灣體育運動大學合作，應用在棒球投手投投擲上肢運動科學化訓練中。

李中禕表示，透過「非皮膚接觸式肌電感測運動臂帶」，可將傳統訓練轉型為智慧化數字分析，加速運動訓練科學化的發展，使訓練更精確有效，幫助選手在比賽中表現成績更出色，也能積累台灣在運動科技領域的整體實力。

工研院在今年CES展中，展出「非皮膚接觸式肌電感測運動臂帶」，吸引許多駐足參觀人士，美聯社、權威健康科技媒體Health Tech Insider、日本讀賣新聞、法國XDC、瑞士Neue Zuercher Zeitung等媒體都爭相體驗，未來可望鏈結全球市場，帶動產業創造更大的附加價值。

工研院指出，台灣擁有完善的運動產業供應鏈，自行車、羽球產品及健身器材，在OEM／ODM全球排名第三，加上深厚的資通訊和數位內容發展基礎，皆有利發展整合型解決方案，全球運動科技產值預估2030年達到新台幣13.4兆元，行政院也將運動科技產業定調為2026年下一個兆元新產業。