來自印尼的小慈（化名）原本住在南部，但因家庭生活不順遂，獨自北上新北租屋，語言不通的她思念幼子的卻不知該何去何從，她到新北市「國際多元服務櫃檯」在印尼語服務人員鼓勵與協助下，丈夫和孩子都搬到新北，並找到離家近可兼顧孩子與家庭工作，生活終於步上軌道。

新北市教育局表示，為照顧新住民，協助處理生活中遇到的「疑難雜症」，新北市從2008年起在市府一樓聯合服務中心設立國際多元服務櫃檯，由5位新住民服務人員分別提供國語、越南語、印尼語、泰國語、緬甸語、菲律賓語及英語等7種語言諮詢，此外也提供資源連結、轉介服務、通譯服務等，讓新住民朋友可藉由單一窗口服務獲得解決之道。

教育局表示，新北市有400萬人口，逾11萬新住民，0-18歲新住民子女逾3.8萬人，是全國最大的國際城市，而新住民更是市府推動六大城市願景工程之一。

為打造安居樂業的幸福城市，新北市推動2030十年願景，提出樂活、樂業、樂學三條龍政策，提供新住民升學進修、就業創業、幸福樂活的在地好生活。

印尼語服務人員林悅芳表示，小慈當初來台，因家庭生活不順遂而離開家門，北上新北市，小慈想念年幼的孩子，也不知道未來該何去何從，透過服務人員的鼓勵與慰藉，並在熟悉的母語支持下，讓她有勇氣繼續走下去，先生和孩子們也都搬到新北市定居，而在服務人員的協助更找到離家近又可以兼顧照顧孩子的工作，幫助家庭生活逐漸步上軌道，安居在新北。

另名服務多年的菲律賓語服務人員陳珠美也說，最令她感到成就感的是協助個案爭取工作上的權益，曾有一位來自印度的英語老師，在受訓期間突然被通知資格不符而喪失工作機會，經過服務人員多次聯繫，也協助個案預約法律諮詢及通譯服務，爭取應得的權益，讓新住民朋友在新北安居樂業。

為服務更多的新住民，教育局從2016年起推展「服務papa走」活動，5位服務人員輪流到各區去，與各區公所、學校及戶政事務所等相關單位合作，同步宣導學習課程、新住民福利措施及新住民語師資培訓等資訊。

林芬妮表示，「服務papa走」是自己第一個參與的新住民活動，在活動中也瞭解到關於新住民福利、課程，如子女獎助學金、新住民生活適應班等，讓自己受惠良多。

來自廈門的林愛花也說，很感謝市府對新住民的關心與鼓勵，針對新住民工作權益相關問題，服務人員熱心幽默風趣的解答方式也讓自己記憶深刻。

教育局長張明文指出，新北市為全國新住民最多的國際城市，在陌生且語言不熟悉的環境下，新住民在台生活及工作更顯不易，國際多元服務櫃檯以7種語言，提供新住民在面對生活諸多困境時的諮詢服務，並建置「新北市國際教育資訊網-新住民專區」整合資訊，歡迎新住民多多利用。