綠博承辦單位表示，綠博不是要打造成遊樂區，而是傳達環境永續，如「米茲旅行」，透過宜蘭水生態的景致傳達永續旅行的概念。（蘭陽農業發展基金會提供／李忠一宜蘭傳真）

2023年宜蘭綠色博覽會在蘇澳鎮武荖坑園區舉行，從3月31日開幕至4月4日，因天氣放晴與疫情解封影響，遊客數逼近7萬人，加上收假日園區內仍有不少遊客造訪，承辦單位蘭陽農業發展基金會預估，統計至4月5日遊客數可達8萬人次。

今年宜蘭綠博是從3月31日舉辦至5月14日，往年遊客數都在40萬人次上下，去年在冬山河生態綠舟園區舉辦，辦理前學校報名的戶外教學場次爆滿，孰料因疫情大爆發，讓遊客數砍半，僅剩下24萬人次。

歷經疫情衝擊，旅遊潮紛紛出籠，今年綠博舉辦地點也回到武荖坑園區，開園首日遊客數就破萬人次，累計至4日也有近7萬人次造訪。

蘭陽農業發展基金會表示，綠博園區多在戶外空間，遊客數多寡受天候影響甚鉅，清明5天連假中僅有4月2日是下雨，但遊客數也有將近6000人次；雖然對今年綠博遊客數相當樂觀，但人數多寡還是離不開天候，以及園區規畫能否獲得大家的支持與肯定。

蘭陽農業發展基金會副執行長許名輝表示，綠博是從上午9時到傍晚6時開園，但4日上午7時就有遊客在園區外排隊，一開園遊客就像搶頭香般，馬上衝到各設施要搶先體驗，但綠博不是要形塑成遊樂區，而是要讓民眾了解環境永續的理念。