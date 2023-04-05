Frank創辦人兼執行長Charlie Javice。（美聯社）

美國一家大學財務規劃平台Frank創辦人兼執行長Charlie Javice被控誇大擁有逾400萬客戶數，以「欺詐手段」誘使美最大銀行摩根大通以1.75億美元（約台幣53億元）收購，Javice周一晚上被逮捕，周二（3日）遭美國司法部（Justice Department）提起刑事訴訟。

CNBC報導，曼哈頓檢方稱，現年31歲的Javice被控虛假和極度誇大Frank實際擁有的用戶數量，以欺詐手段誘使摩根大通在2021年收購這家初創公司。她本人可從這起詐騙中獲得超過4500萬美元（約台幣13.7億元）。

Javice曾被譽為科技新星、登上富比士30歲以下精英榜，如今面臨四項指控，包括串謀實施銀行和電信欺詐、影響金融機構的電信欺詐、銀行欺詐和證券欺詐，最高可判處30年監禁。但Javice律師否認上述指控。

紐約南區聯邦檢察官Damian Williams表示，這次逮捕應該警告那些為了發展業務而撒謊的企業家，他們的謊言會讓他們自食其果，並為其貪婪的行為負責。

美國證券交易委員會（SEC）周二也起訴Javice涉嫌欺詐。

摩根大通去年12月將Javice告上法庭，在訴訟中提到，該行支付1.75億美元收購其認為擁有426.5萬用戶的Frank網站，但其用戶數卻不到30萬，Javice利用一名數據科學教授創立了數百萬個假帳戶。

摩根大通表示，在發信給Frank約400萬客戶的電子郵件中，有70%被退回時，該行才發現遭遇詐騙。

摩根大通CEO戴蒙（Jamie Dimon）今年1月坦言，收購Frank是一個巨大錯誤。