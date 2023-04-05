新北市長侯友宜近期逐漸增加對於國政議題的論述，被外界視為是角逐2024總統大選的起手式，今(5)日早上他前往淡水視察、慰問連假疏運人員以及淡水警方；面對何時會接受徵召的問題，雖然侯友宜還是強調市政優先，但他提到萬物齊漲薪水卻沒漲，民眾其實很苦，呼籲政府施政聚焦在民生問題上。

侯友宜昨日在社群平台發文寫下「為台灣打拚毫無懸念」，被外界視為參選總統的徵兆，有媒體詢問侯友宜，是否規畫在新北市議會的定期會首日4月25日宣布參選，還是會等到會期結束後才會宣布。

對此侯友宜表示，其實他每天都以市政為優先，所以在清明連假期間行程還是滿檔，只是行程沒有公開，這幾天他都到市民最常去的消費場所，像是豬肉販、雞排店、小吃攤這些民眾每天面對的場所，和攤商店家聊聊、了解民眾需求所在。

他說，因為自己是在豬肉攤長大的小孩，所以非常有感，蘆洲有豬肉攤商跟自己說，豬肉價格貴鬆鬆，漲了將近三成，「快要和牛肉同價錢」，難賣又不敢漲價，不要說缺蛋，豬肉現在也缺。

「大家關心的都是這些民生問題，也很關心農價」侯友宜直言，尤其還有攤販特別跟我說，電費又要漲，電費一漲萬物齊漲，然而薪水卻沒有漲，民眾其實很痛苦，國人最關心的是民生問題。

侯友宜指出，呼籲政府聚焦在民眾最重要的事情上，政府要早做準備，在全球變動的過程中，是否有做好超前部署，供銷失衡要有監控機制，家禽業場所也要升級與轉型，這都是政府該做，這幾天都跟人民在一起傾聽聲音，人民關心的還是民生問題，面對問題提出方法，並解決他們的困難，這是最重要的。

他坦言，自己每天對新北市的大小事都全力以赴、全力打拼，不只是擔任新北市長的這幾年，他在公職生涯中腳踏實地，拚城市願景，拚一個守護人民的安全，新北市2030願景新北市早就規劃好，所以看到它的進步，垃圾山變夏綠地、三環六線等軌道建設台灣最多，大量投資公托公幼，新北公托120家比五都總和還多。

侯友宜表示，最重要的是讓一個城市能夠結合地區的基北北桃，讓共同區域治理使生活變得更好，其中關於捷運汐民線的進度，他會和台北市長蔣萬安共同承擔責任，趕快來蓋捷運，讓大台北生活圈生活更好，其實他念茲在茲都是這些事情，新北好、北台灣好，台灣更好，大家一起來拚。