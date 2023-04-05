台大公衛學院教授陳秀熙指出，約有40萬人受到長新冠（PCC）影響，未來一年發生長期心血管風險人數達2.4萬人。（圖取自新冠肺炎科學防疫園地）

美國有望在今年5月宣布結束新冠肺炎公共衛生緊急狀態（PHEC），公衛學者陳秀熙認為，台灣亦有望同時將新冠肺炎從第五類降為第四類法定傳染病，但他提醒，目前新冠肺炎尚未完全流感化，針對感染存活者應有長期疾病風險監測。陳秀熙團隊推估，台灣約有40萬人受到長新冠（PCC）影響，未來一年發生長期心血管風險人數達2.4萬人。

台大公衛學院教授陳秀熙今天在「新冠肺炎防疫科學園地」線上直播中表示，美國有望於5月宣布結束公共衛生緊急狀態，但仍希望保留醫療產品的緊急使用授權，正是因為新冠肺炎尚未完全走到流感化階段，此時需進行中重症監測及感染存活者長期疾病風險監測，以避免生命繼續受到損失。

國內疫情方面，陳秀熙指出，近期中重症人數無增加趨勢，顯示感染雖然存在，但逐漸走向地方流行，因此台灣可望和美國、世界衛生組織（WHO）在同樣時間解除限制，將新冠肺炎從第五類法定傳染病降為第四類。

臺北醫學大學教授嚴明芳引述2020年1月到2022年7月期間、共11項世代追蹤及病例對照研究指出，長新冠患者一年內心血管疾病風險約10％；和未感染族群相比，長新冠患者心血管併發症機率達2.6倍。

嚴明芳引述另一項研究指出，發生風險較高的疾病包括肺栓塞、心律不整、缺血性中風，都是非感染者的2倍以上；未施打疫苗的感染者相較於未感染者，可觀察到腦血管疾病，心律不整、心肌炎、缺血性心臟病、血栓性疾病、其他心臟疾病都有較高的風險，整體死亡風險高64％。

台大公衛博士林庭瑀指出，美國2020年3月到2022年3月期間，心血管疾病死亡人數超過9萬人，比預期高出4.9％，進一步分析性別和種族，男性略高於女性，而白人較其他族裔低，反映出心血管疾病超額死亡情形可能受到社經地位影響。