「國家語言發展法」已將手語納入國家語言，為積極推廣手語，北市勞動力重建運用處表示，已將編印的北市手語翻譯培訓教材第一、二冊內容及影音檔放置於網站，免費提供有興趣的民眾下載學習。

北市勞動局長高寶華表示，為協助聽語障朋友穩定就業，除提供聽語障朋友與工作相關的手語翻譯及聽打服務，為使民眾可透過手語，與聽語障朋友在職場中溝通無障礙，也編印2冊手語翻譯培訓教材。

高寶華說明，第一冊內容介紹台灣手語的發展史、手語與聾人文化關係、手語文法以及比較手語與口語的異同等；第二冊則涵蓋深入職場及生活的勞政、社政、法律、稅務、醫療、電腦等領域，這2冊手語教材常為各地方政府及民間團體辦理手語翻譯員培訓時所使用。

北市勞動力重建運用處表示，為擴大使用效益，已將第一、二冊手語教材包含影音檔，放置於台北市勞動力重建運用處官網及台北市資料大平台，免費提供民眾下載學習使用。