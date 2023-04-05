核二廠2號機今年3月14日期滿除役，將減少年發電量75億度電，苗栗縣政府工商發展處指出，苗縣第2階段離岸風電今年3月完成全數機組併聯試運轉，挹注核二廠2號機除役後的電力缺口，第2階段離岸風電裝置容量為37萬6000瓩，年發電量可達13.7億度電，約可供給38萬戶家庭1年用電量，並減少68.7萬噸二氧化碳排放，占核二廠2號機年發電量18％，有助舒緩供電壓力，期盼鄉親持續支持再生能源發展，共同建構潔淨能源永續家園。

工商發展處表示，因應國際情勢及氣候環境快速變遷與挑戰，全球處於能源轉型的關鍵，同時兼顧經濟發展與環境永續，已成為全球共同關注的課題，縣府配合中央能源轉型政策及行動方案，推動綠色能源發展不遺餘力，積極朝向低碳永續家園的目標而努力。

而苗縣已完成陸域風力發電機組68座，裝置容量14萬4600瓩，以及第1階段離岸風力發電機組22座，裝置容量12萬8000瓩，合計裝置容量27萬2600瓩，年發電量約6億度電，約可供給17萬戶家庭1年用電量，減少30萬噸二氧化碳排放。