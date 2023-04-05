前美國總統川普今天因封口費案出庭面對歷史性刑事起訴，法官是否下達禁聲令引發支持者熱議。法官莫城表示，他沒有對任何一方實施禁聲令，也沒有接獲這樣的要求。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據法庭紀錄，莫城（Juan Merchan）在庭訊中表示：「這類限制在美國憲法第一修正案（First Amendment）當中，是最嚴重也是最無法容忍的。言論自由更加倍地適用於川普先生身上，因為他是美國總統候選人。」

可能下達禁聲令，成了川普支持者今天的討論話題，認為司法體系目前情勢對這位前總統不利。

然而，莫城主張雙方敦促其當事人和證人注意自身言行，明確指出這是「請求」而非「命令」。

法官說：「請避免可能煽動暴力、製造內亂或危及任何個人安全或福祉的評論或行為。」

76歲的川普因涉嫌支付豔星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）封口費而被紐約曼哈頓大陪審團起訴，成為史上首位面臨刑事罪名的前總統。他今天對34項偽造商業紀錄指控重罪概不認罪。