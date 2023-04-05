陳昌旺副所長協助尋獲吳老先生墓園。（警方提供／王志偉花蓮傳真）

玉里鎮偏鄉的春日派出所為民服務，拉近民眾距離。（警方提供／王志偉花蓮傳真）

清明時節倍思親，花蓮春日派出所副所長陳昌旺，多年來代替一名海南島的民眾到叔公的墓園致意，傳遞相隔1295公里的思念。原來是玉里警分局曾經接過一通尋親電話，想圓滿爺爺的遺願，找到叔公葬於何地，唯一的線索就是叔公家的大樹，警方推算找到20多年前在當地服務的警員陳昌旺（現為副所長），在他的協助下尋獲墓園，並且代替家屬致意，讓親情的掛念不因時空距離而阻隔。

玉里警分局7年起接到一通來自海南島的電話，吳姓民眾表示自己年近70歲，說著爺爺與叔公戰亂後曾居住台灣，隨後開放探親，爺爺離開回到廣東，叔公則長年居住在大禹里酸柑一帶，1988年叔公逝世後葬在台灣，叔公雖領養2個小孩，但時過境遷已沒辦法與養子聯繫上；唯一的「線索」約記得有位當地莊先生，生前經過同意，將叔公故居的一棵樹挖起種在自己的庭園中。因線索模糊，加上時過境遷，警方只能從地緣關係查起。

警方推算，1994年至1996年間，曾在大禹派出所服務的員警陳昌旺，（現為春日派所副所長）在轄區服務，陳昌旺得知後，整理出早年轄區人物，聯繫到前大禹老里長陳明德詢問，隨後輾轉找到種植樹木的民眾，進而得知當年叔公的葬身之地就位在轄內的樂合公墓。

吳姓民眾接到警方找到叔公墓園的消息後，深深表達感動與感謝。隨後搭機來台，在陳昌旺陪同下前往叔公的墓上致意，也聊起吳姓民眾叔公曾經是名作家（當年撰寫一部有關風水的作品），之後並留下聯繫電話。

「這也是一種不同的緣份」，陳昌旺說，吳姓民眾也因年邁又加上疫情影響，已連續4年，吳民在每年的清明連假皆託他協助前往叔公墓園祭拜；而這些年來掃墓亦有發現有整理過的痕跡，應是吳老先生在台的子嗣前往祭拜，雖與家屬雖未碰面，但陳昌旺每年都會在墓園前置放「瓶中信」傳遞通訊，讓陳昌旺安心。

玉里警分局長林俊廷表示，每逢佳節倍思親，警方為民服務的理念，不因距離受限，年年協助來自1295公里海南島的民眾，在清明假期敬一份心意，也拉近與民眾間的距離。