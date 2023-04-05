許多天然食物可幫助提升性趣，營養師高敏敏表示，西瓜、菠菜、黑巧克力、辣椒、蜂蜜等10種食物，能舒緩情緒、放鬆血管、增加愉悅感，進而達到催情助性的效果。其中，西瓜的瓜胺酸在體內能轉換成男性最愛的精胺酸，英國《每日郵報》曾喻西瓜為天然的威而剛（Natural Viagra）。

高敏敏在其臉書粉專表示，10種食物包括西瓜、菠菜、黑巧克力、辣椒、綠茶、蜂蜜、枸杞、酪梨、生薑、咖啡。

首先，西瓜所含的瓜胺酸能夠轉換成男性的精胺酸，可以幫助血管放鬆、舒緩疲勞、緊張情緒。根據《每日郵報》報導，瓜氨酸可以轉換為體內的精胺酸，在促進血液流動有重要的作用，德州A&M大學的研究曾發現，精胺酸會對男性體質產生影響，有放鬆血管之效，效果類似威而剛。

菠菜中的鎂使血液流動、減少血管發炎、幫助身心放鬆，讓女性更易達到性高潮，男性也能較自然方式勃起。黑巧克力所含的咖啡因和類黃酮、可可鹼，能幫助心情愉悅，可謂天然催情劑。

辣椒可刺激內啡肽以及加快心率，且適當辣味刺激能改善情緒，使人心情愉悅。綠茶的咖啡因可助心情平穩、茶胺酸能放鬆情緒。蜂蜜中的糖分給人幸福感，且內含的礦物質硼幫助女性雌激素分泌。

枸杞所含的維生素A有助黏膜健康、減少細菌感染率。酪梨可滋潤肌膚、提高雙方好感度。生薑所含的薑辣素可促進血液循環，進而增加渴望感。咖啡可助提神，活化大腦內多巴胺，避免關鍵時刻一蹶不振。