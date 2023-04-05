中華職棒2023新球季於本月1日正式點燃戰火，各隊不僅祭出全新陣容進行廝殺，就連啦啦隊也有新氣象，富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」換上全新深V戰袍應援，成員丹丹近來一支應援影片在網路瘋傳，只見傲人身材隨著節奏狂震，讓所有人看得血脈賁張。

富邦悍3日在新莊主場進行主場開幕戰，只見「Fubon Angels」換上全新戰袍應援，YouTube頻道「本質球迷」就上傳成員丹丹應援的影片，，只見她身穿藍白相間的全新戰袍，深V剪裁露出傲人上圍及事業線，下半身搭配白色迷你裙，露出一雙修長纖細美腿，隨著球員范國宸的應援曲扭動身軀，只見傲人北半球跟著節奏上下狂震，隨時都會彈出的震憾畫面，讓網友看得血脈賁張，短短半天就吸引上萬人瀏覽，足以見得丹丹的超高人氣。

富邦悍將啦啦隊成員丹丹應援影片。（影片／本質球迷 Youtube）

對此，網友紛紛留言：「宇宙邦雖然會烙賽，但是宇宙丹已經無敵了」、「棒球季開打了，本質球迷依舊為我們放送最棒的富邦天使」、「這攝影設備我給100分，精準捕捉到彈性」、「范國宸我大哥，希望每次打擊都打久一點」、「范國宸打擊要有三條命才合理吧」、「我需要馬上影印她的倩影」、「今年這套服裝設計是誰， 太優秀了」、「新戰袍一出，今年富邦怎麼輸」、「我預測富邦啦啦隊今年總冠軍」、「感謝范國宸讓世界和平，想支持宇宙邦了」。