南埔國小學童開心地參與第2屆浪漫台3線藝術季計畫中的「客食小小學-小蘿蔔好風味」。（客委會提供／李京昇苗栗傳真）

即將在今年夏天登場的「第2屆浪漫台3線藝術季」，客家委員會特別規畫在苗栗縣南庄鄉南埔國小日式宿舍，辦理藝術家張幼欣「聲音裝置」策展，及校園內推動一系列食農教育課程，近日由醃漬課老師陳慕貞，帶領一群孩童們，認識台3線客庄上常見蘿蔔，並完成蘿蔔菜餚，為台3線藝術季揭開序幕。

南庄鄉南埔國小，成立於1918年的學校，以充滿特色的客家自然文化教學和環境教育特色出名，因此客委會選擇到南埔國小舉辦「客食小小學－小蘿蔔好風味！」課程。

主要是客委會即將在今年6月24日舉行浪漫台三線藝術季計，其中的計畫之1「跨界文化實驗飲食計畫」，就是希望在一系列的策展的同時，也能梳理、展示台3線上的「客家保存食」文化，利用客家人熟悉的農產醃漬保存方式，讓客家人及非客家人，也能將台3線天然農村食材中，結合各種跨界結合，迸出全新的視覺、味覺體驗，讓大家從客家美食，愛上客家。

陳慕貞3月31日活動當天，帶著孩童們認識台三線客庄上常見的「金交蘿蔔」、「紅頭金交蘿蔔」，如何輕鬆、簡單地跨界華麗轉身成「桂花釀蘿蔔」、「紫蘇蘿蔔」等各種菜餚，孩童們成功完成蘿蔔菜餚後，開心地說「回家一定要教阿公阿婆滷蘿蔔（醃蘿蔔）！」

「當好食！（好好吃）」孩童們在醃漬課老師陳慕貞的指導之下，一步一步地按照步驟用稚嫩的小手，將小巧可愛的「金交蘿蔔」、「紅頭金交蘿蔔」削皮、切塊、殺青、醃漬等，也在這兩個多小時的課程中，充分地認識蘿蔔如何從產地到餐桌的過程，更有許多孩童在學會醃漬蘿蔔後，發揮創意想把蘿蔔和各種食材做結合，以及回家要教家人醃蘿蔔。

南埔國小校長林緯志表示，南埔國小以客家語言文化教育向下扎根為目標，除了積極推廣唱山歌之外，校內邀請到植物專家戴德泉老師，將校園一旁的荒地，開闢成「埔泉客家文化植物園區」，種植出近140種能入菜及藥用的茂密植物園，其中近9成都是客家植物，像是食株萸、竻檔、紫蘇（拐細Guai-sii）等，就是希望讓孩童能從小就在日常生活中，接觸到客家植物，讓客家文化能從小扎根。

客委會表示，第2屆浪漫台三線藝術季即將於今年6月24日至8月27日，以「Falabidbog花啦嗶啵」為主題，將在台北、桃園、新竹、苗栗、台中等5個縣市，跨域長達150公里，從藝術、設計及飲食文化三大軸線，翻轉大眾對客家多元文化的既有認知，即日起，精彩豐富的藝術季暖身活動已次第開展，邀請大家隨時關注浪漫台3線藝術季官方臉書粉絲頁，獲取藝術季籌畫發展的第一手資訊。