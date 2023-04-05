每年清明時節，桃園市新屋區「葉五美公祭祖」是台灣規模最大的祭祖傳統活動，今年湧入逾8000名子孫到場。（蔡明亘攝）

葉家祭祖從上午9時準時開始，約進行至上午10時30分，依循古禮祭拜追思感念祖先。（蔡明亘攝）

葉家祭祖前2年因疫情限制參與人數，今年解封湧入來自全球各地超過8000名子孫，場面相當壯觀。（蔡明亘攝）

每年清明時節，桃園市新屋區「葉五美公祭祖」是台灣規模最大的祭祖傳統活動，前2年因疫情限制參與人數，今年「解封」湧入來自全球各地超過8000名子孫，場面相當壯觀。談及維繫祭拜傳統200多年的祕密，葉春日公派下協進會理事長葉國傑表示，因各房皆推選出「1職位」，打點祭祖與宣傳事務，才讓每年祭拜活動順利進行，今年甚至還有葉家後人帶著美國男友來台體驗掃墓活動。

新屋葉姓宗親開台祖葉春日1735年來台，與其子葉特鳳於新屋大牛欄落地生根，葉特鳳共生5子，分別以「榮、華、富、貴、春」命名，代表人生最美的5件事，因此稱為「葉五美公」，自此建立新屋葉家5大房系統。

新屋葉家每年清明掃墓都受到矚目，談及凝聚家族向心力的祕辛，葉國傑說明，除葉家後人都非常注重慎終追遠外，祖先自古傳承下來，5大房分別會各自推選出2位「經理人」，最近一屆任期自2019年至2023年，與協進會幹部和成員負責打點所有事務，每年祭祖前開會討論，各房經理人再負責協助安排、宣傳掃墓事宜，清明當天從上午9時準時開始，約進行至上午10時30分，依循古禮祭拜追思感念祖先。

傳承超過15代的新屋葉家，後代於全球各地開枝散葉，皆相當注重慎終追遠觀念，今日最遠還有從巴西、美國、上海等地回來掃墓的子孫。其中一名葉姓女子就帶著美國男友比拉回台體驗葉家獨特的盛大祭祖文化，而比拉也說「現場人山人海，在美國從未見過此景，覺得既特別又感動」。