暖心的員警將兩人先帶回派出所休息，並通知社會局和他們的子女前來設法安置住的問題。（陳世宗攝）

暖心的員警將兩人先帶回派出所休息，並通知社會局和他們的子女前來設法安置住的問題。（警方提供）

豐原區76歲的黃姓老翁及72歲的妻子，夫妻兩帶著包袱在台中市豐原區流浪，半夜睡在田心路一家超商！民眾發現po在臉書呼籲權責單位伸予援手。豐原分局合作派出所獲知後今天介入協助，將兩人帶回派出所並通報社會局安置。社會局強調，將安頓他們住宿後，再聯絡他們的子女討論後續照顧問題。

警方指出，他們到超商時，這對老夫妻坐在超商的牆邊，兩個袋子裝著他們的全部家當，黃姓老翁看起來精神不太好，臉部有擦傷。黃妻表示，她兒子今年2月間賣掉房子後，就帶他們到潭子區租屋居住，因房東拒絕他們供奉祖先牌位，租屋不到1個月就被拒住而搬走。

黃妻說，她和丈夫兩人到處找住宿的地方，也申請到低收入戶資格，向社會局尋求協助；社會局曾安排他們兩人住進東勢區中途旅宿，但住沒有幾天，社會局要他們自己找租屋處，再向社會局申請補助；因台中市房租都很貴，她只想在住30多年的豐原老家附近租屋，但至今找不到。

黃妻表示，因為數天前下雨，只好與丈夫晚上暫時在超商睡覺，至少可以遮風避雨，不怕半夜被雨淋；他們曾帶著祖先牌位到處流浪及四處籌錢，前幾天終於安置好祖先牌位，目前祖先牌位至少有地方可安置，但她和老伴至今仍不知落腳何處。

超商的店員看兩夫妻無家可歸，好心的提供蕃薯讓他們止饑，黃妻無奈地說：「只能走一步、算一步。」超商店員說，這對夫妻在超商住一個多月，不會吵到其他客人，有善心者寄錢叮嚀給這對夫妻食物，店員也會拿即期品食物給他們果腹。

豐原警分局員警今天要帶他們回派出所並通知社會局時，超商店員關心問：「你們要帶他們去哪裡？他們有住的地方了嗎？」這對夫妻的鄰居也到超商關心，他說這對夫妻在當地住了30多年；念舊不想離開老地方，他們擔心的祖先牌位問題現已解決，應該會接受社會局的安排。

社會局指出，黃姓夫妻每月每人領低收補助7700元，兒子曾幫他們找到租屋處，他們可能習慣堆雜物被房東拒絕搬走；社會局曾安排他們住旅館，他們說要清明祭祀自己離開旅館堅持住宿地點要在豐原，選擇離老家近的地方，社會局暫時安排他們住進庇護旅社，並聯絡他們子女討論後續解決方案。