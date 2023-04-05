受惠於工作天數恢復正常，大立光3月合併營收順利回升到33.09億元，相較於2月的25.67億元，月增28.98％，惟表現仍不若去年同期的37.56億元，呈年減11.91％，累計首季合併營收為91.36億元，仍較去年同期的101.33億元下滑9.84％。

就3月的產品比重言之，20M（百萬畫素）以上產品占大立光3月合併營收比重的二至三成，10M以上產品占六至七成，8M產品占營收比重不到一成，其他產品約占一至二成。