受惠於工作天數恢復正常，大立光3月合併營收順利回升到33.09億元，相較於2月的25.67億元，月增28.98％，惟表現仍不若去年同期的37.56億元，呈年減11.91％，累計首季合併營收為91.36億元，仍較去年同期的101.33億元下滑9.84％。
就3月的產品比重言之，20M（百萬畫素）以上產品占大立光3月合併營收比重的二至三成，10M以上產品占六至七成，8M產品占營收比重不到一成，其他產品約占一至二成。
大立光（3008）今日公布3月合併營收為33.09億元，月增28.98％，寫下今年單月新高，雖然3月營收報捷，但由於客戶需求依然疲弱，對於4月營收表現，大立光看法仍相對保守，強調4月拉貨動能恐比3月差。
受惠於工作天數恢復正常，大立光3月合併營收順利回升到33.09億元，相較於2月的25.67億元，月增28.98％，惟表現仍不若去年同期的37.56億元，呈年減11.91％，累計首季合併營收為91.36億元，仍較去年同期的101.33億元下滑9.84％。
就3月的產品比重言之，20M（百萬畫素）以上產品占大立光3月合併營收比重的二至三成，10M以上產品占六至七成，8M產品占營收比重不到一成，其他產品約占一至二成。
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