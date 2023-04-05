女子凌晨騎機車自摔全身骨折 頭部重創送醫不治 13:082023/04/05 中時 黃敬文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市19歲李姓女子今(5)日凌晨5時33分騎機車外出，她當時沿八德街往樹林方向直行，結果途中因不明原因自摔，最終傷重不治。(黃敬文翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市19歲李姓女子今(5)日凌晨5時33分騎機車外出，她當時沿八德街往樹林方向直行，結果途中因不明原因自摔，導致李女頭部重創、四肢骨折，當場失去生命徵象，送醫急救後仍不治身亡。 全案不涉及酒駕，詳細肇事原因有待警方釐清。 遊客湧進九份金瓜石 瑞芳分局啟動A級管制 喬債務對空開3槍 三峽警漏夜逮槍嫌 捷運民汐線 規畫主導權交新北 #新北市 #樹林 #機車 #自摔 #不治 也許您會感興趣 推薦閱讀 不公開行程去了這 侯友宜強打政績牌：為台灣打拚無懸念 18:442023/04/04 政治 高雄慣竊到偏鄉偷神明金牌 竟因這原因被逮 13:332023/04/04 社會 新莊公寓「椎間盤突出」 拆除大隊祭鐵腕擺平違建 18:312023/04/04 生活 民進黨猛攻侯 藍新北議員反擊：先想想自家那個賴皮的男人 10:532023/04/05 政治 激發潛能與量能 新北專首辦專輔教師增能研習 12:212023/04/04 生活 獨》新北樹林男拿掃把毆妻 她隔天發覺身體有異送醫不治 13:012023/04/03 社會 行銷優質農漁特產 綠色博覽會新北周3日起跑 11:262023/04/03 生活 民進黨三重立委初選李坤城出招 百名家長會成員連署相挺 12:052023/04/04 政治 民進黨嗆雙北 藍議員江怡臻回擊：綠執政毫無作為 11:322023/04/05 政治 海味潤餅鮮味滿滿 東北角佳餚讓人食指大動 10:242023/04/04 生活 讓台灣人民都能平安！侯友宜曝不變初心：一生守護中華民國 11:302023/04/05 政治 絕非巧合！烏日成功嶺同一彎道兩周兩翁掃墓自摔 10:572023/04/04 社會 賣珠蔥年收入百萬 蔥農葉瑞建嚴控品質獲青睞 11:192023/04/05 生活 加大聲量！ 侯友宜喊施政應重民生：「萬物皆漲」民眾很痛苦 12:492023/04/05 政治 新北人妻玩股票「賠光尪500萬退休金」 遭丈夫活活打死 14:152023/04/03 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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