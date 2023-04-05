新北市19歲李姓女子今(5)日凌晨5時33分騎機車外出，她當時沿八德街往樹林方向直行，結果途中因不明原因自摔，導致李女頭部重創、四肢骨折，當場失去生命徵象，送醫急救後仍不治身亡。

全案不涉及酒駕，詳細肇事原因有待警方釐清。

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