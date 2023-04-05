苗栗縣前縣長傅學鵬及傅氏宗親會每年清明節千人返鄉掃墓，隨著疫情逐步解封，上千名傅氏宗親5日共同返鄉祭祖，並設宴席開百桌，恢復往年盛大景象。

傅學鵬祖籍是中國廣東省蕉嶺縣，13世的先祖傅常達，在清朝乾隆18年帶領5個兒子，從中國來到苗栗縣公館鄉五穀岡開墾，迄今260多年，目前已傳至24世、7代同堂，開枝散葉。

33年前傅氏宗親共同集資，在苗栗縣公館鄉大坑村興建「清河墓園」傅氏墓園，傅學鵬家族及傅氏宗親會，每年參與祭祖宗親人數都達千人，場面相當盛大，是縣內大規模掃墓祭祖代表，但過去2年因為疫情影響，改採「隨到隨拜」的分流措施，不見往年盛景。

今年防疫政策解封，上千名傅氏宗親5日清明掃墓祭祖，眾人齊聚「清河墓園」，並依循慣例「三獻禮」集體祭祖，今天上午10點多，由傅學鵬和宗親代表主祭帶領下，在八音伴奏聲中帶領眾子孫祭祖，現場供桌擺滿供品、祭祀用的金銀紙堆如小山，場面非常壯觀。

祭典儀式後，中午席開百桌，宗親會並發給80歲以上宗長敬老金，及高中以上獎學金、生育獎金，鼓勵子孫努力向學及增產報國。