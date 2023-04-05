楊男向父親伸手要錢，嗆「不給錢，要讓你死」，揮刀、持磚爆打父，中檢依殺直系血親尊親屬未遂等罪起訴。（資料照片）

20歲楊男常向父親伸手要錢，不成就暴力相向，他在前年12月間拿30公分長刀揮砍，楊父手臂已受傷，旁人拉住楊男左手制止，他還以右手緊掐父脖子，恫嚇：「不給錢，要讓你死」，旁人允諾給4000元才鬆手，但當晚他又毆父、持磚頭擊頭，把父親打到倒地不起，經旁人阻止送醫，檢方依殺血親直系尊親屬未遂罪起訴。

楊男與父親同住在烏日區，他常向父親要錢，要不到錢就言語及肢體暴力相向。2021年12月6日晚間，楊男索錢不成與父起爭執，竟拿出長達30公分的藍波刀藏在外套內，恫嚇：「要拿刀砍死你」。

楊父驚慌逃到隔壁宮廟庭院躲藏，並警告在場楊姓及林姓友人說，他兒子要錢，身上有藏刀，要小心一點，並請幫忙看好他的兒子

楊男10分鐘後也走近宮廟，拿出藍波刀走向父親，旁人見狀也走近護衛，楊男竟拿出刀朝父揮砍多次，父躲閃，但左前臂仍受撕裂傷，友人趨前握住楊男左手制止，楊男不善罷甘休，改以右手掐住父親頸部，恫嚇：「如果不給錢，就要讓你死」，友人阻止並允諾給4000元，楊男才鬆手。

楊父當晚就醫後晚間返家，友人也去楊家給錢，又遇到父子起口角，楊男毆父，拿磚頭攻擊頭部，父已不支倒地，楊男還不罷手，連毆他的頭、臉及胸部，楊父經送醫，頭部外傷、腦震盪、鼻子撕裂傷、頭胸部挫傷及右眶骨骨折等傷害。

楊男坦承犯行，檢方偵結以楊男犯殺直系血親尊親屬未遂罪及恐嚇等罪起訴，並請求法官加重其刑。