陳博正與李亦捷飾演祖孫。（Netflix提供）

庹宗華大展演技讓觀眾落淚。（Netflix提供）

庹宗華（右）在《模仿犯》中與邱偲琹有動人的親情橋段。（Netflix提供）

Netflix華語懸疑影集《模仿犯》上線後，口碑發酵，除了故事懸疑引人入勝，庹宗華和陳博正（阿西）兩位資深演員的演技更是讓人動容，引發網友熱議激賞，劇中兩人各自的親情橋段更是不分國界，讓許多海內外觀眾共感落淚。陳博正坦言這幾天收到很多觀眾反饋，庹宗華也透露這兩天走在路上，經常會被看完影集的觀眾認出，誇讚他保養得宜，看起來比劇中角色「勇哥」」林尚勇年輕許多，庹宗華幽默回應：「謝謝觀眾對我『年紀』的肯定！我會繼續拍下去。」

對於觀眾的熱烈支持和反饋，飾演資深刑警的庹宗華表示，非常感謝同劇演員的共同精湛演出協助，才能激盪出如此精彩的火花，「感謝觀眾的支持，我自己看到這成績也很興奮及開心，非常榮幸能夠跟這麼優秀的團隊合作讓我能夠有機會表演呈現在觀眾面前。」

資深影帝陳博正在《模仿犯》飾演宮廟廟公馬義男，摯愛的孫女李亦捷遭綁架，他為救回愛孫不惜聽從歹徒指令，拼老命跪地學狗爬，劇中數個橋段情感真摯動人逼哭無數觀眾；他也分享了在影集播出後，收到許多觀眾反饋，其中一位觀眾留言讓他印象深刻，因為觀眾看到陳博正飾演的角色時，就浮現出了自己外公的影子，因此情感自然地投射到角色上，影集中親情互動等橋段更讓該觀眾感動落淚。

戲外的陳博正，除了演員身份，也是烏來龍太宮的負責人，他表示：「其實我們生生世世有很多生命的經驗，只要用心體會、感受劇中角色，就會在心裡頭挖掘得很深，可能就會觸碰到一些過往類似的生命經驗，不論是苦、痛、喜、哀。」他也進一步分享：「我們雖然是演戲，但是是藉著戲把很真實的把情感搬出來給觀眾，也希望藉著戲劇呈現能撫慰到觀眾。」

製作人湯昇榮說，廟公馬義男這角色在原著中是經歷戰爭的賣豆腐阿伯，很有人生閱歷的他，是第一個受害者的家屬，對人生看法有不同層次，台灣改編後變成宮廟廟公，除了接地氣，也符合一般廟公給人個性超脫、熱心公益的好人形象，所以很快就決定請西哥來演出，果然獲得很大的迴響。