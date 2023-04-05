今天是清明連假最後一天，不少人趁著好天氣出遊賞花踏青，但有些人到了賞花地點就不停打噴嚏、流鼻水，可能是花粉症在作怪。食藥署提醒，由於花粉症無法無法根治，建議出外時配戴口罩，可使用4大類處方藥品，但須注意可能造成嗜睡、暈眩等副作用。

花粉症（Hay Fever）是一種過敏性疾病，主要是因眼睛或鼻腔黏膜接觸到風媒花的花粉，進而產生過敏反應，常見過敏現象如鼻塞、流鼻水、打噴嚏、過敏性鼻炎或過敏性結膜炎，更嚴重者可能會發生咳嗽、皮膚紅腫、蕁麻疹或發燒等症狀。

食藥署指出，臨床上常見用於治療花粉症的處方藥品主要有4大類，類固醇（如Fluticasone、Prednisolone及Mometasone）、抗組織胺（第一代抗組織胺如Cyproheptadine、Dexchlorpheniramine等；第二代抗組織胺如Fexofenadine、Levocetirizine等）、肥大細胞穩定劑（如Cromolyn）及白三烯素調節劑（如Montelukast）藥物。

食藥署提醒，使用處方藥品時，請務必謹遵醫囑使用，切勿自行增加用量，以免產生嚴重副作用。由於第一代抗組織胺會作用於中樞神經，可能造成嗜睡、暈眩等副作用，因此特別提醒服用第一代抗組織胺的民眾，應避免駕車、操作重型機具，以免造成危險。

另外，民眾亦可自行於藥局購買指示藥品作為緩解花粉症的常備藥品。食藥署說明，指示藥品主要為去鼻塞充血劑（如Pseudoephedrine、Oxymetazoline等），在選購相關產品時，請選擇具我國藥品許可證的產品，並依照說明書、仿單或醫師、藥師、藥劑生指示使用，以免使用過量造成反彈性鼻炎，反而使鼻塞更嚴重。

食藥署指出，花粉症目前尚無法根治，因此提醒有花粉症病史的民眾，建議出外時配戴口罩，減少與花粉直接接觸，以免花粉症找上門，破壞出遊的興致。