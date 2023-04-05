藝人王少偉曾與「性學博士」許藍方傳出緋聞，但兩人始終以好朋友相稱，並表示還在認識階段。他日前與藝人花花（張嘉雲）上節目討論兩性話題，談到自己只有「一粒睪丸」的傳言，想不到認識多年的好友花花坦承曾親眼目睹，讓她驚呼：「Only one ball！」

王少偉日前與花花在《11點熱吵店》談論「男女之間是否有純友誼」主題，花花表示兩人10幾歲時就已認識，但當時兩人並未保持聯繫，直到近期合作的外景節目，兩人的感情才變得比較好。而花花她透露其實一直都有聽到「王少偉只有一顆蛋蛋」的傳言，一開始本來不相信，沒想到哈孝遠、趙正平、張立東等圈內好友都這樣講，她才開始懷疑。

王少偉與好友花花上節目。（影片來源/Youtube 11點熱吵店）

某次王少偉買到一個花花愛吃的蛋糕，還特別送到她家，但王少偉只是藉故A走她一個自己很喜歡的包包，不過包包放置在高處，王少偉爬上椅子上拿去，花花在下面扶住他，豈料，王少偉當天只穿著寬鬆短褲，更沒穿內褲，花花頭一抬便見到他的褲底，便驚呼：「Only one ball！Oh my god！」

對此，王少偉笑得尷尬，解釋另一顆是在另一邊，奈表示兩人認識20幾年，照理說遇到這種謠言，好朋友應該要出面幫忙澄清，花花笑虧：「我就是看到一顆啊！」令王少偉哭笑不得。