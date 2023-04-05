清明節應是慎終追遠的日子！豐原區76歲的黃姓老翁及72歲的妻子，夫妻兩帶著包袱在台中市豐原區流浪，半夜睡在田心路一家超商！民眾發現po在臉書呼籲權責單位伸予援手。社會局指出，老夫妻育有1對子女，領有中低收老人生活津貼，為家防中心服務個案，因親屬不願出面協助；社工已立即安排旅館協助安置老夫妻。
民眾將老夫妻窩在超商的畫面，po在臉書「豐原好康聯盟社團」，立馬引起民眾的熱議，有人PO網說「如果需要幫忙，我可以盡點微薄之力！」有民眾則說「弄塊農地給他們耕作，有的人喜歡自由自在～」有女子留言「很像10年前我服務的街友夫妻；他們個性喜歡遊蕩，社會局也無能為力！」
社會局指出，社會局曾協助短期安置老夫妻，但2老表示要祭祖而自行離開。老夫妻的兒子因故變賣房子後，曾幫忙2老租房，1處因老夫妻堆積物品，房東不願繼續承租；另1處老夫妻則認為空間太小。
社會局強調，老夫妻目前已不用露宿街頭，社會局已進行庇護，另將函文請子女出面召開親屬協調會議，商議老夫妻後續生活照顧安排事宜。
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