中國發往美國的貨櫃運輸航線，存在感迅速減弱。2022年，在亞洲發往美國的海上貨櫃運輸量中，中國大陸和香港所佔的比例創出21年以來的新低。原因除了中美關係惡化，還有新冠疫情及中國經濟停滯的影響。

日經新聞報導，日本海事中心的數據顯示，在2022年亞洲發往美國的貨櫃中，出發地為中國大陸和香港的佔比為57.1％。這是2001年以來的最低，比最高的2007年低12.8個百分點。截至2023年2月，比例降至55.9％，創下2000年以來新低。

報導指出，原因在於2018年前後開始的中美貿易摩擦趨於激烈，美國接連對中國產品提高關稅等，使中國對美出口下降。在新冠疫情爆發的2020年，美國的居家消費造成貨物需求猛增，滯留在港口的船隻導致供應鏈堵塞。

進入2022年以後，在其他國家放寬防疫對策的情況下，中國加強了疫情防控措施。工廠停產等經濟活動停滯現象長期化，中國的出口進一步下降。目前，對中美摩擦和台灣發生緊急狀況的警惕性依然很強，這是來自中國的運輸量減少的原因之一。

相比來說，東協（ASEAN）發往美國的貨櫃不斷增加，2022年的份額達到23.5％，創出2000年以來新高。截至2023年2月，佔比保持在23.4％。一家大型貨櫃船公司表示，「對中國風險提高警惕的貨主增加，出現了把生產基地從中國遷移到越南的例子」。

一般而言，東亞的貨櫃船橫渡太平洋，在美國西海岸卸貨。而日本海事中心研究員後藤洋政表示，泰國、越南等中國華南地區以西的地區「經蘇伊士運河向美國東海岸運輸更近」，他分析稱，隨著東協出口增加，尋找中國以外生產基地的「中國＋1」（China Plus One）的趨勢擴大。