儲旭（左）為香港演員曾文健Anderson化上《夜半歌聲》特化妝。（Big Big Air Asia＆香港環球音樂提供）

香港「鬼王」潘紹聰是香港DJ和香港著名靈異電台節目主持人，他為紀念已逝巨星張國榮，與香港環球唱片合作拍攝一系列影片以緬懷這位傳奇人物，不但來台拍攝影片，還在信義區頭進行快閃活動，更計劃在台灣拍攝靈異電影與影片。

潘紹聰這次不只與台灣youtuber們合作，也跟金鐘特效化妝師儲旭一起拍攝，重現張國榮在《夜半歌聲》中的毀容妝，還在信義區街頭進行一場快閃演唱會，現場演唱了張國榮的經典歌曲，吸引了大批觀眾圍觀。除此之外，潘紹聰還在台灣成立了製作公司，計畫未來在台灣拍攝影集或電影，希望可以與台灣的優秀演員們合作，像是之前合作過電影《綁靈》的小薰與曹佑寧。

王潘紹聰說：「自己對張國榮所有作品中，最有印象的是《金枝玉葉1》與《金枝玉葉2》。這兩部電影情感描寫細膩、且有感染力，讓觀眾及我都深深被感動。而這兩部電影的主題曲〈追〉與〈有心人〉更是觀眾們心中的經典，傳唱度也是非常高的。」這次的合作計畫不僅是為了紀念張國榮，也是希望透過這些影片，讓更多人認識這位傳奇人物的個人魅力。