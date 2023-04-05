2024總統大選國民黨將透過徵召方式決定人選，立法院國民黨團預估超過9成立委會力挺新北市長侯友宜。立委林為洲表示，侯友宜穩定、務實、不會爆雷，是2024完成政黨輪替最有可能的人選，並強調要阻絕綠營壟斷獨立司法檢調體系等各方面。

隨著2024選舉將至，國民黨內「挺侯」聲浪漸起！國民黨團總召曾銘宗日前領銜，率藍委包括林為洲、陳雪生、鄭麗文、李德維、呂玉玲、賴士葆、吳怡玎與費鴻泰等人，共同向黨中央喊話，應盡速徵召侯參選2024總統大選。1日時又有8位藍委表態支持侯友宜為黨出征，包含洪孟楷、萬美玲、鄭天財、游毓蘭、林思銘、林德福、張育美、羅明才。

林為洲今(5)日在臉書透露他支持侯友宜的原因，認為侯穩定、務實、不會爆雷，是2024完成政黨輪替，最有可能的人選。林為洲說政黨輪替是為了阻絕綠營壟斷包括台灣多元的政治立場；台灣辛苦建立的獨立司法檢調體系；台灣的工商、政府資源；網路、媒體的言論市場以及藝術、文學、教育的政治正確評價標準等。

林為洲強調，他不是在對抗綠營，「執政八年夠了，我對抗的是人性」。