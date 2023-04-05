有些人在感情中非常傲嬌，明明很喜歡，可是卻用嫌棄、碎念態度來對待，《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖牛、生肖馬、生肖豬不善於表達愛情，表面上雖嫌東嫌西，但心裡卻離不開，希望與對方相守一輩子。

▍生肖牛

生肖牛思想保守，努力工作就是為了當家裡的支柱，也因為個性偏向「埋頭苦幹」，不太會說甜言蜜語，有些話其實沒惡意，卻感覺有嫌棄、挑剔的感覺。若太在意，不妨和他們理性討論，找到兩人間的共識，感受他們難以啟齒的心意。

▍生肖馬

路遙知馬力，相處過後一定會知道生肖馬的魄力與毅力，加上他們大多好面子，沒辦法當風花雪月、沉浸在愛情裡的小文青，所以常用一種嫌棄的態度來表達自己的愛意，說你該怎麼做可以更好，其實是變相地稱讚已經做得很好了，不然他們早就和對方分手了。

▍生肖豬

生肖豬愛說反話，絕不會對另一半說出肉麻的話，而是故意說「要是體重增加太多，到時候誰會理！」其實這句話解釋是「就算沒人理，也還有我」，這種話中有話的情意得要仔細聆聽才能了解，表面上雖然嫌棄，實際上是很在乎的。