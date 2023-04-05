日本新生代男星萩原利久、八木勇征，兩人在超人氣BL劇《美麗的他》中展現出獨一無二的愛戀形式，不僅在日本，更在亞洲各地掀起狂熱。為了回應廣大粉絲期待，延續後續劇情、甜進大銀幕的《美麗的他電影版》尺度將飆車式提升，不僅將祭出霸氣撲倒、裸身滾床、鴛鴦共浴，甚至還有在氤氳繚繞中壁咚濕吻的激情開車場面。

《美麗的他》劇情描述沉默寡言、處在班上最底層又總是孤獨一人的「平良」，與在班上宛如國王一般、充滿極致之美又高冷的領導人物「清居」，兩人細膩又熱烈的愛情故事。對於電影版當中的兩人關係，飾演清居的八木表示：「讀劇本的時候，感覺清居變成熟了，並不只是單方面去迎合平良，而是拉扯著對方，讓他跟自己走在相同的節奏上，這也是我在演出時最重視的一點。」萩原則說：「基本上，平良沒有太大變化，再度詮釋的時候，雖然並沒有下意識要特別去改變的地方，但這回更要表現出他與清居心意相通的前後差異。」

《美麗的他》可說是萩原利久與八木勇征的演藝生涯代表作，兩人也透過本作成為無話不談的好友。當問到兩人認為對方「什麼地方最美麗」時，八木表示：「利久的手指很漂亮，手指很長，指甲也大，而且關節也很突出，感覺很有男人味。」八木更補充說：「我也喜歡他的脖子，好羨慕他凸出的喉結，因為我的喉結並不明顯，好想要有這樣的喉結。」

萩原聽到則害羞表示：「勇征最美麗的地方就是肌肉了吧，尤其胸肌特別棒。不過在能夠飾演清居這角色的前提下，他已經是美麗的綜合體了，就連站姿都非常漂亮。」