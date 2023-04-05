彰化縣地方稅務局為鼓勵民眾利用e化管道或約定轉帳繳納稅捐，舉辦「智慧生活e繳稅」抽獎活動。（彰化縣政府提供）

彰化縣地方稅務局為鼓勵民眾利用e化管道或約定轉帳繳納稅捐，舉辦2023年「智慧生活e繳稅」抽獎活動，民眾只要於活動期間以e化方式或約定轉帳繳納彰化縣年度使用牌照稅、房屋稅或地價稅，即可參加抽獎，有機會獲得iPhone SE手機、iPad及500元商品禮物卡等好禮。

稅務局指出，民眾只要於今年4月、5月及11月以約定轉帳或e化方式繳納彰化縣本年度使用牌照稅、房屋稅或地價稅，不但省時方便，還可參加抽獎，活動將於2023年6月30日及12月29日進行抽獎，並公告中獎名單。

上述e化繳稅管道包括使用行動支付（台灣行動支付、ezPay簡單付、中國信託i繳費及8大公股銀行行動網銀APP等）、電子支付帳戶（嗶嗶繳、一卡通 Money、悠遊付及橘子支付等），以及至網路繳稅服務網站（https://paytax.nat.gov.tw）繳稅。

稅務局提醒民眾，在金融機構或郵政機構開立之存款帳戶辦理「長期約定轉帳繳納」，可避免因工作忙碌忘記或遲延繳納稅款，且辦理成功即可延續使用，免再逐年提出申請。

相關活動詳情可至彰化縣地方稅務局官網活動訊息（https://www.changtax.gov.tw)查詢；民眾如有疑問，可撥免費電話：0800-476969洽詢。