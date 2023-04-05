經濟部長王美花不斷強調，核二2號機除役後，將有大潭8號機及通霄小機組上線供電，今夏不會缺電。清華大學工程與系統科學系教授葉宗洸指出，今年中南部水情不佳，全國年度電力缺口高達260萬瓩，且抽蓄水力須先耗電才能發電，水庫蓄水量不足時，平時發電量更遠不及100萬瓩。換言之，部長所謂的水力發電，根本解決不了今夏的供電危機，「根本是混淆視聽兼胡扯，台灣注定要缺電」，如此情況明後年也不會被解決。

葉宗洸表示，王美花始終未提去年及前年已有3部發電機組除役、停轉，其中包括：核二1號機、大林5號機、大潭7號機，共計能發電210萬瓩，而過去2年僅新增民營嘉惠2期的51萬瓩，留下待補的供電缺口達160萬瓩，再加上裝置容量100萬瓩的核二2號機，缺口更高達260萬瓩。

葉宗洸提到，王美花逕將大潭8號機及通霄小型機組的130萬瓩，當成足以取代核二2號機的解方，「根本是混淆視聽兼胡扯！」

葉宗洸說，取代核二2號機固然沒問題，「但部長是不是『故意忘記』這130萬瓩的新增裝置容量，其實只有這2年累積供電缺口的一半」。而且，假如今夏用電量真如台電估計會比去年還高，「那怎麼可能不缺電？」

葉宗洸指出，王美花同時還提到，大潭8號機上線之前，可以透過適當的水力發電調度，協助穩定夜間的尖峰供電。然而，慣常水力發電日間存水、夜間放水的調度方式其實並無新意，因為台電早幾年便已開始施行，「舊作為究竟要如何解決新難題？」

葉宗洸強調，更何況中南部水情不佳已久，直接受到影響的就是慣常水力發電。數字上，水電的裝置容量高達210萬瓩，但水庫蓄水量不足時，平時發電量可能遠不及100萬瓩。

葉宗洸也說，王美花誤把抽蓄電力當作水力發電也是一個嚴重錯誤，抽蓄電力必須先耗電才能發電，一般作為支援電力，不屬水力發電。而且，上池滿水位時，現有10部機組也僅能滿載供電3至4小時，支援尖峰用電需求或有幫助，但無法用來紓緩常態性的供電緊繃。

「部長的水力發電加上抽蓄電力，解決不了今夏的供電問題！」葉宗洸強調，執意「非核家園」，卻沒有適當的配套措施，台灣注定要缺電，今年如此，核三除役的明年、後年皆如此。