針對鴻海創辦人郭台銘表態參與國民黨2024總統大選徵召民調一事，國民黨中央5日表示，未來黨中央將竭盡所能團結全民，凝聚所有支持中華民國、支持台灣安全繁榮、支持區域和平的力量，創造台灣遠離戰爭的美好未來。

郭台銘今天上午自美返抵台灣，隨即宣布將爭取國民黨2024徵召民調，並指若無法獲國民黨徵召提名，他會全力支持新北市長侯友宜。郭還為4年前負氣離開國民黨，當場道歉、鞠躬說「對不起」。

但回顧2019年國民黨總統初選之亂，郭台銘就曾以「榮譽黨員」宣布參選，卻在黨內初選敗給前高雄市長韓國瑜後，憤而退黨、並曾惡言羞辱國民黨是「迂腐政黨」。郭台銘當年此舉不但被視為是藍營2020選情重傷的關鍵之一，至今也仍讓黨內許多人氣憤難忘；而今隨著郭再次表態，黨內不少人更怕四年前的「悲劇」再次重演。

有國民黨立委就認為，郭台銘過去話講得那麼難聽，退黨時又口出惡言，辱罵黨中央、羞辱國民黨人，現在不是靠隨意道歉說法就可化解，且郭台銘畢竟過去沒有參選過，有多少「未爆彈」還無從得知，而目前郭台銘沒有黨籍身分，若國民黨中央為了讓郭台銘回黨再開特例，必會再次衝擊國民黨的誠信與公平正義。

此外，郭台銘並非國民黨員，根本不具備參與黨內徵召提名的身分條件，黨中央以所謂「非綠聯盟」的夾帶方式，稍早既徵詢意見，近日又想把郭納入協調式民調的對象，意圖讓郭自然取得參與徵召民調的資格，勢必將再引起黨內質疑黨中央的政治立場。