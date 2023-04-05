癸卯（2023）年清明公祭軒轅黃帝典禮5日在陝西黃陵縣舉辦，出席的前海基會董事長、中華民族發展基金會董事長林中森表示，前總統馬英九此次出訪大陸是「和平之旅」，同時對總統蔡英文預計會面美國眾議長麥卡錫引起兩岸緊張升溫，他則強調「和平無價，和平沒有輸家」。

今年出席黃陵縣的黃帝清明公祭，林中森表示，軒轅黃帝是中華民族始祖，也是開創中華歷史與文明的前驅者，台灣民眾多數人的祖籍也來自大陸，像他自己祖籍就是福建漳州人，認為每個中華兒女、炎黃子孫應該對自己的始祖相當崇敬，因此應邀而來。尤其目前擔任中華民族發展基金會董事長，來參加祭拜的意義更為深遠。

對近期馬英九出訪大陸祭祖並訪問一事，林中森認為要對馬前總統給予高度肯定，是來盡孝道、首度來大陸祭祀長輩，同時帶了許多台灣學生青年到大陸進行交流了解，「未來都是年輕人的時代」，對兩岸和平發展有重大的效益與幫助，更認為此次是趟「和平之旅」。

但同時由於總統蔡英文訪美，預計將會見美國眾議院議長麥卡錫，大陸引起大陸官方的敏感神經，甚至5日更傳出大陸福建沿海啟動台灣海峽中北部的聯合巡航巡查專項行動，對台美互動施壓態度明顯。

如何維持兩岸穩定和平氣氛，林中森表示，和平無價，和平沒有輸家強調戰爭無情，兩岸或世界也好，都不該衝突對立，能夠彼此優勢互補達到互利雙贏甚至多贏，這不管是台灣、大陸甚至是世界各國都是一樣，才符合人民最大福祉與利益，應該一起朝這目標盡個人該盡的責任。