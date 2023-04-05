泰國將於5月14日舉行大選。泰國媒體分析，雖然年輕的Z世代選民還不是泰國最大的選民群體，但他們對政治的濃厚興趣，勢必對大選結果帶來巨大影響。

根據泰國公共電視台（PBS）援引一項民調，泰國Z世代（18至26歲的泰國人）約為767萬人，其中約有85％選民表示將對在大選站出來投票。儘管Z世代在該國超過5200萬合格選民中所佔比例相對較小，但該報導指出，他們的選票會影響泰國這次的選舉。據報，泰國2019年大選的選民投票率為74.84％。

有選民受訪時表示，作為「首投族」，她已經在其選區登記投票，「我已採取措施確保我可以行使我的投票權。我想在我的國家治理中有發言權，我也一直在關注政治新聞。」她還表示支持前進黨（Move Forward），認為它代表了新一代，可為年輕人帶來更好的泰國社會。

另一名Z世代是20歲的大學生，她對政治有不同的看法。這位大學生表示，她最喜歡為泰黨（Pheu Thai Party）的政策，尤其該政黨的政見提到，將提供免費宮頸癌疫苗和修改2017年憲法以確保真正為人民服務相關政策。

另外，根據泰國蘭實大學（Rangsit University，RSU）政治學講師佩切勒塔南（Thamrongsak Petchlertanan）副教授最近的一項民意調查顯示，前進黨總理候選人皮塔（Pita Limjaroenrat）最受年輕選民歡迎，有29.2％的支持率。

第二位最受年輕選民歡迎的候選人以23％，是為泰黨的貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）。 排名第三的候選人，泰同泰黨領袖蘇達拉（Khunying Sudarat Keyuraphan）則以3.3％的得票率遠遠落後。而泰國現任總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）僅獲得1.3％的支持率；高達26.9％的受訪者選擇了不回答。

貝東丹是泰國流亡前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）的小女兒，也是為泰黨的總理候選人，據媒體報導，Z世代和Y世代都很喜歡這位女性。

然而，也有專家表示，前進黨呼籲修改具有爭議、冒犯君主法的泰國刑法第112條，讓一些認為不需要修改冒犯君主法的年輕選民，更傾向於為泰黨。