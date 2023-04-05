今(5)日是清明連假最後一天，新北市長侯友宜再次視察新北市聯外道路、景點與墓園周邊交通管制及重要幹道的交通路況，並慰問淡水警方以及捷運人員；侯友宜表示，新北市會持續與中央、北基桃合作完成交通建設，另外也預計在今年7月與北基桃攜手推出1200公共運輸定期票，讓民眾感受到交通便捷，荷包更省錢。

侯友宜表示，清明連假氣候涼爽，掃墓及出遊民眾多，假期連日上午部分路段呈現壅塞狀況，今天是傳統習俗掃墓祭祖的重要日子，在市境內192座公墓、19座納骨塔，設有32條接駁專車路線，每日接駁人數約有1萬4000人次。

他說，自己這幾天都全力在戰情室交控中心進行交通疏導，掌握新北市的整體的交通變化，讓新北市在掃墓以及風景區的運作上，大家都能夠平安出門也快樂的回家；交通局指出，國道全線今天仍會實施匝道儀控管制，提醒民眾出門仍隨時注意路況資訊，避免前往壅塞地區及路段，在清明節日順利完成掃墓祭祖、慎終追遠，也同時平安返回工作崗位，準備隔日上班上課。

侯友宜更表示，新北多處新興開發區都在積極發展中，未來將陸續導入產業就業與住宅人口進駐，也會產生不一樣的旅運行為改變，須先行規劃預為因應，不要等開發完成產生交通塞車才來解決，請新北市交通局儘速啟動運輸模式校正，進行整體盤點與檢討，讓新北市高、快速路網以及三環六線大眾運輸路網能夠配合地區發展同步預擘準備。

另外，北北基桃等4市在今年2月為跨域合作，已集合產、官、學專家學者成立「基北北桃公共運輸發展平臺」，共同研訂公共運輸1200定期票推動方向與作法，月票規劃涵括國道公路客運、臺鐵、桃捷與雙北捷運、輕軌、公車、公共自行車等，預定4月提送計畫向中央申請，7月實施，服務4市千萬民眾。