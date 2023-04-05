清明連假瘋出遊，一名網友分享，趁著連假1個人去台南玩2天1夜，車票、租車費、住宿費和餐費加一加，竟然花了1.3萬元，讓原PO大嘆國旅真的貴，這價格都可以去日本沖繩玩了，引起網友熱烈討論，不少人看了消費明細驚呼，住宿也太貴了，還不如2天都搭高鐵南下玩。

一名網友昨在PTT上發文分享，趁著連假去台南旅遊，從台北出發，高鐵來回票就要2700元，第一天在台南租車10小時2650元，第二天改租機車600元，飯店5000元，餐費2000多，算一算2天1夜的小旅行，竟然就花了13000元。

原PO表示，這次去台南旅遊，除了為省時間選擇搭比較貴的高鐵，其他地方其實並沒有特別講究，但算下來也是一筆不小的開銷，飯店只選擇了一間中等的飯店，三餐也都吃得很普通，總花費竟然還是破萬，讓他感概直呼，這價格都可以飛沖繩一趟了。

貼文引起網友討論，不少人驚呼住宿費也太貴了，「住宿太貴了，只是睡個覺而已，還不如當天來回，可能都比較便宜」、「你看那些飯店平日和假日的價錢落差，就知道漲很誇張」、「飯店單人房5000太貴了吧」、「乾脆不要住飯店，兩天都高鐵來回還比較划算」。不過，也有網友表示，假日飯店價格本來就會比較貴，但是單人房訂到5000元的價格，一定是太晚規劃，沒有搶到好的價格。