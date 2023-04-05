大豐路／大順二路口交維施工至6月。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

行經高雄大順路要特別注意，配合輕軌二階工程，預計於6日開始，封閉三民區日全街／大順二路路口，施工封閉期程至6月30日；另外，大豐路／大順二路口第一階段交維施工，交維設施改道期程至6月20日，提醒用路人行經該路段務必依循交維佈設導引及指示牌面行駛，並配合義交人員交通指揮減速慢行。

捷運局指出，這次封閉大順二路／日全街及大豐路口第一階段交維施工，是因輕軌工程進行地下排水箱涵改建及軌道工程施工，施工封閉及交維設施改道期程分別至6月30日及6月20日，為維護用路人安全，提醒施工期間行經該路口之用路人，請小心駕駛並減速慢行，另因大豐路／大順二路交維改道路口縮減及大順路口禁止左轉，建議用路人提前改道。

捷運局進一步提醒，用路人駕駛車輛經過大順路輕軌施工路段，敬請依工區速限30km減速慢行，並依標誌、標線指引及交通指揮人員導引通行，或提早改道行駛其他替代道路，以節省用路人時間，目前輕軌工程持續加緊趕工中，以今年11月中旬為完工目標。