2024總統大選將近，國民黨呼聲最高者一直是新北市長侯友宜，但今突又冒出鴻海集團創辦人郭台銘想爭取黨內徵召民調。對此，國民黨立委林為洲坦言自己支持侯友宜，這是因為侯具備穩定務實的特質，是2024完成政黨輪替，最有可能的人選。藍委李德維也認為，侯友宜已數度間接表態，絕大多數國民黨立委、或是黨內人士，都仍認為侯友宜是最強母雞。

林為洲表示，他仍會支持侯友宜，是因為侯友宜具備穩定務實的特質，不會爆雷，是2024完成政黨輪替，最有可能的人選。而政黨輪替才能阻絕綠營壟斷台灣政治立場、獨立司法檢調體系、工商政府資源、網路媒體言論市場以及藝術、文學、教育的政治正確評價標準。

立法院國民黨團書記長謝衣鳯受訪時說，郭台銘今天表態後，要看黨中央未來如何把郭納入徵召名單裡。

謝衣鳯表示，目前還是審慎認為，侯友宜是會在黨內機制下出線的候選人，以這樣的前提，藍委當然會共同支持，而民進黨確實也是把侯友宜列為最強的對手，侯友宜除了市政外，對台灣重要的民生、經濟發展議題，都要表達強烈的立場。

李德維則指出，重點是大家要共同支持能夠勝選的人，而這個人要把自己的利益、理念跟中華民國結合，而非「非我不可、捨我其誰」。像是現在立委初選就有很多負面消息，讓大家覺得很不堪，國民黨接下來上上下下應該多往正面、團結的方向去走，而少做傷害團結的事情。

李德維強調，黨中央接下來會和侯友宜見面，黨主席朱立倫已按部就班，而其實侯友宜也數度間接表態，這不是太大的問題，絕大多數國民黨立委、或是黨內人士，也都還是認為侯友宜是最強母雞。