今天（5日）下午1時，有3名外籍遊客在宜蘭縣頭城鎮外澳沙灘溺水，其中一名女性泳客自行游上岸，1名男性被泳艇救回，還有1名男子搜尋中，目前宜蘭縣消防局等單位仍持續搶救中。
發生溺水意外在頭城鎮外澳9號咖啡館前海灘處，當時有3名泳客下水後，因遲無法回上岸，民眾因此報119協助，1女最後自行游上岸，另有2名男子無法游回。
2名男子身上均無救生裝備，在海面上載浮載沉，下午1時38分，1名22歲的印尼籍泳客由遊艇救上岸，再送我醫院就醫，還有1名男性泳客搜救中。
今天（5日）下午1時，有3名外籍遊客在宜蘭縣頭城鎮外澳沙灘溺水，其中一名女性泳客自行游上岸，1名男性被泳艇救回，還有1名男子搜尋中，目前宜蘭縣消防局等單位仍持續搶救中。
發生溺水意外在頭城鎮外澳9號咖啡館前海灘處，當時有3名泳客下水後，因遲無法回上岸，民眾因此報119協助，1女最後自行游上岸，另有2名男子無法游回。
2名男子身上均無救生裝備，在海面上載浮載沉，下午1時38分，1名22歲的印尼籍泳客由遊艇救上岸，再送我醫院就醫，還有1名男性泳客搜救中。
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