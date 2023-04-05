蔡英文總統5日將與美國眾議院議長麥卡錫會面，資深中國問題專家孔傑榮（Jerome A. Cohen）認為，北京方面不應做出強烈反應，而應以更成熟的方式對待這次會面。

美國之音報導，蔡英文在此前的紐約過境中，嚴格按照美台雙方非正式關係對台灣總統過境的要求，大部分活動都閉門進行。美國資深法律學者、紐約大學法學院退休教授孔傑榮說，北京應該看到美國政府以更聰明的方式處理他們的會面。

孔傑榮表示，「我認為北京應該以更成熟的方式對待這次會面，因為他們應該意識到，現在蔡英文通過在美國與麥卡錫會面，從而排除了麥卡錫訪問台灣的可能性。」

孔傑榮還說，「我們許多人都非常擔心，如果麥卡錫去台灣會造成的影響。他比裴洛西更具煽動性，可能會重新點燃裴洛西去台灣時，北京所做出的那種反應。」

孔傑榮認為，北京方面不應對蔡英文和麥卡錫於加州的會面做出強烈反應；當北京和華盛頓應努力改善關係而非讓關係更糟時，強烈反應會讓中國看起來非常糟糕和不成熟。

與此同時，前總統馬英九到中國大陸祭祖及訪問，稱自己曾為中華民國總統，甚至可以宣講《中華民國憲法》。孔傑榮對此指出，「我認為這是習近平做出的一個好姿態。他認識到世界輿論對中國持負面態度。」他也說，「當然，在美國，在嚴重分裂的政黨之間存在一個不幸的共識，即他們都在反中國。因此，中國是時候做一些被視為更合理行為的事情了。」