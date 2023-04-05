中共今宣布啟動台灣海峽中北部聯合巡航，國防部對此表示，目前台海周邊狀況均正常，會持續協同其他部會適切掌握。
國防部說，針對中國大陸交通運輸部福建海事局，透過社群媒體宣稱將「啟動台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」。國軍運用聯合情監偵系統，可嚴密掌握臺海周邊海、空域動態，目前狀況均正常。
國防部強調，有關該海事單位發布行動之具體內容，國防部將協同其它部會，適切掌握。
中共今宣布啟動台灣海峽中北部聯合巡航，國防部對此表示，目前台海周邊狀況均正常，會持續協同其他部會適切掌握。
國防部說，針對中國大陸交通運輸部福建海事局，透過社群媒體宣稱將「啟動台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」。國軍運用聯合情監偵系統，可嚴密掌握臺海周邊海、空域動態，目前狀況均正常。
國防部強調，有關該海事單位發布行動之具體內容，國防部將協同其它部會，適切掌握。
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