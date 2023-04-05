為推廣性別平權，以及讓學子更認識女性的生理現象，台大醫學院教授黃韻如在台大開設通識課「月經：理論、思潮與行動」，在校內獲得熱烈回響。近日她獲邀到台灣師範大學全人書院分享對相關議題的看法，並強調透過學校教育的力量，能讓兒童對月經有更多瞭解，也希望讓女孩們不再認為來月經、拿衛生棉，是需要遮遮掩掩的羞恥之事。

黃韻如表示，她在家中不慎讓羊毛毯沾到經血，年幼的兒子看到血跡，擔心地詢問母親會不會痛，她則耐心說明，經血是人體構造所產生的正常現象，以簡單易懂的方式，讓兒子了解女性生理狀態。

「就像血漬要趁新鮮才容易清掉，月經教育的概念也應該從小做起。」黃韻如說，由清除汙漬的方式作為打比方，循序漸進地探討，如何消除大眾對月經的污名標籤與歧視。

黃韻如認為，透過學校教育的力量，讓兒童對月經有更多瞭解，也希望讓女孩們不再認為來月經、拿衛生棉，是需要遮遮掩掩的羞恥之事。

黃韻如在台大開設的通識課「月經：理論、思潮與行動」相當熱門，一堂課約有百餘人爭搶缺額。黃韻如說，修習課程的學生數據，男女比例呈現4：6，男性學生人數比預期中高出許多。

「我在課堂中發現，有許多男性想表示關心或瞭解，卻不知該從何下手。」黃韻如提到，網路上的資訊可能較為片面，或富含刻板印象，她鼓勵同學可以嘗試由關心親朋好友，瞭解月經對女性的影響。

關於「月經貧窮」的問題，黃韻如在講座最後分享林念慈的故事。在許多開發中國家，衛生棉是非常奢侈的用品，因此女性來月事時必須住在小土屋裡，卻導致他們在經期間，衛生健康暴露在危險之中。而林念慈遠赴尼泊爾，指導當地女性製作「布衛生棉」，不僅提供當地女性工作機會，更讓衛生安全得到保障。此舉也讓她入選2017年BBC全球百大女性。

「從關心做起，我們都能改變這個世界一點點。」黃韻如認為，從關心的角度出發，不只能夠瞭解更多事物，也能以同理心去看待這個世界。