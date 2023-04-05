日文女神長瀨昆妮時常在社群平台上曬出辣照，深受不少粉絲喜愛，更獲得「最兇日文老師」的美譽。近日，她趁著清明連假爬山途中巧遇猴子非但不害怕，還蹲下來和猴子對望，只見猴子的視線停留在長瀨昆妮的超兇上圍，逗趣的畫面讓不少網友看完直呼：「猴子懂看！」

近日長瀨昆妮趁著清明連假往山上走走，難得改穿運動風，只見她身穿一件灰色小可愛，下身則是黑色的瑜珈褲，纖細又凹凸有致的身材一覽無遺，最火辣的是，她的美胸呼之欲出，不只粉絲被吸引，就連一旁與長瀨昆妮合照的猴子，視線也都停留在她的胸前。而長瀨昆妮配文也寫道：「當一天的野小孩。」

不少網友看完紛紛留言，「好美的畫面」、「不怕猴子愛上你」、「女神這樣穿太美了」、「猴子懂看」、「羨慕阿猴有妮可以看」、「想當漂亮女神看的那隻猴子」、「有像妮這麼美的野小孩嗎」、「想跟老師一起爬山」

長瀨昆妮有著天使臉孔、魔鬼身材，身為日本日本華僑的她，有「最辣日文女教師」之稱，後又因為在連千毅身旁擔任女助理而暴紅，IG擁有23萬名網友追蹤。雖然她近日鮮少在直播中露面，但仍時常在社群軟體和粉絲互動，不吝於大秀火辣身材，讓粉絲們十分高興。