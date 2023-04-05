For the Win pic.twitter.com/vY0b03WG0q — Los Angeles Lakers (@Lakers) April 5, 2023

湖人5日差點輸掉重要戰役，爵士在末節剩餘1分多鐘時竟然連得10分，將比賽拖入延長，湖人靠著主將詹姆斯（LeBron James）終場前27秒殺入禁區挑籃得手，驚險以135比133摘下勝利。雖然湖人按照計畫贏球，但是另一頭勇士也打了勝仗，勇士暫居西區第5，快艇第6，湖人第7。

對於湖人而言，最理想的情況是雷霆打敗勇士、國王打敗鵜鶘、籃網打敗灰狼，如此湖人就可以殺上第6名，把勇士擠下去。然而5日的結果是勇士、灰狼都贏球，勇士領先湖人0.5場勝差。快艇與湖人都是41勝38負，對戰成績快艇較優因此暫居第6，下一場湖人對快艇才是真正的決戰。

對戰爵士一役，詹姆斯勇砍37分（27投14中），安東尼戴維斯（Anthony Davis）貢獻21分14籃板，後衛里夫斯（Austin Reaves）以28分持續他的驚奇演出。湖人致勝的那一擊是詹姆斯生涯第40次在終場前30秒攻進超前分，他從右側切入，大轉身閃過兩位防守者，在籃下對抗第3位防守者瓊斯（Damian Jones），成功放進這一球，賽後湖人隊友在休息室學山羊叫（GOAT, 最偉大的球員）來祝賀詹姆斯。

勇士在主將柯瑞（Stephen Curry）34分6助攻、普爾（Jordan Poole）貢獻30分的聯手之下擊退雷霆，勇士前3節打完還落後，直到末節中段一口氣拉開比分，136比125獲勝。西區金塊、灰熊、國王、太陽4隊確定晉級季後賽，勇士暫居第5，如果掉到第7名就必須打附加賽。