泰山今日發布重大訊息，董會討論2022年董事酬勞分配總額提案、以及審計委員會討論「營運資金彙總陳報審計委員會辦法」案討論董事酬勞。其中獨立董事陳敏薰不同意分派3％董事酬勞，其他審計委員則認為應先緩議，另再提審計委員會討論。
公開資訊觀測站資料顯示，2022年泰山稅前獲利66億元，所以泰山認為應與股東、員工和董事分享，而公司章程所訂上限5％，提撥3％實屬合理。董事會也投票通過提撥3％董事酬勞。
陳敏薰反對意見則是，發放3％董事酬勞，金額太高所以反對此案。
泰山今日發布重大訊息，董會討論2022年董事酬勞分配總額提案、以及審計委員會討論「營運資金彙總陳報審計委員會辦法」案討論董事酬勞。其中獨立董事陳敏薰不同意分派3％董事酬勞，其他審計委員則認為應先緩議，另再提審計委員會討論。
公開資訊觀測站資料顯示，2022年泰山稅前獲利66億元，所以泰山認為應與股東、員工和董事分享，而公司章程所訂上限5％，提撥3％實屬合理。董事會也投票通過提撥3％董事酬勞。
陳敏薰反對意見則是，發放3％董事酬勞，金額太高所以反對此案。
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