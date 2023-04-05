豐原區張姓男子，今天上午駕駛3噸半的貨車，後斗載滿廚餘桶，疑因突然身體不適發生自撞，整輛貨車翻落道路邊坡。(台中市消防局提供)

豐原區39歲的張姓男子，今天上午駕駛3噸半的貨車，後斗載滿廚餘桶，疑因突然身體不適發生自撞，整輛貨車翻落道路邊坡；台中市消防局獲報到場後，發現張男意識不清，緊急送往豐原醫院救治。豐原醫院表示，張男到院時昏迷指數3分，現已裝置氣管內管轉送加護病房治療中。

台中市消防局指出，今天上午8時50分接獲通報，在豐原區公老坪農場有貨車翻覆、人員受困。消防弟兄到場後，發現39歲的駕駛張男意識不清，趕緊使用軀幹固定器（KED）協助傷者脫困，並緊急送往衛福部豐原醫院救治。

豐原分局表示，員警到場後，發現張男疑似身體不適後失去意識，整輛車衝進小邊坡卡在樹叢中，由救護人員到場協助脫困，詳細肇事原因，仍待進一步調查釐清中。

豐原醫院強調，張男於10時許送到急診室，醫師發現他前額，左胸，左手擦傷，到院時昏迷指數3分，已裝置氣管內管，並轉送加護病房治療中。