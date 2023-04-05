今天是清明連假最後一天，公路總局統計，蘇花路廊上午北上車流維持每小時400至500輛，全縣仍順暢，下午1時之後車輛明顯增多。估算車多壅塞到晚間10才會逐漸紓解，預估今天收假日，蘇花路廊北上車流量將達19700輛。

清明連續假期第5天收假日，即將返回工作崗位，蘇花路廊花蓮端北上車輛增多，截至上午10時，花蓮往宜蘭北向為6639輛，崇德路段於上午9時北向最高量為每小時590輛。

公路總局第四區養護工程處研判，午後崇德地區將湧現北返車潮，預估北上車流量將達19700輛，車多壅塞時段為10時至22時，蘇花路廊沿線北上易壅塞路段包含蘇花改東澳端至新澳隧道、南澳市區、觀音谷風隧道、蘇花改和平端至中仁隧道北口、仁水隧道、崇德路段等，請駕駛人盡量提早規劃行程，以避開尖峰時段北上行駛蘇花改路段。

新城警分局評估，下午1時之後，會視車流狀況於崇德管制站疏導車流，因台9線至崇德管制站為二線道車道，過了管制站後縮減成一線道，將以輪流放行引導車輛北上，以免因變換車道發生擦撞。

新城警分局指出，另一處管制點為台9線和平段，若北上車流增加，將派員至台9線145k實施第一路口處封閉，改為第二路口處以號誌管制為主，員警手勢為輔，紓解觀音隧道行進的速率，提醒用路人務必遵行警方指揮。