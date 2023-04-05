鴻海集團創辦人郭台銘今（5）日宣布，爭取國民黨2024總統大選徵召提名，並稱要化解美中對抗。不過民進黨前立委林濁水質疑，郭身為政治新兵要如何化解才是重點，狂酸「真是氣吞全球征服宇宙！」

林濁水今日在臉書表示，郭台銘稱台灣目前最大的危機，就是隨時可能爆發戰爭的風險，將挺身而出化解美中對抗。林濁水質疑，郭這位政治新兵到底要如何化解美中對抗，難道是要勸服台積電創辦人張忠謀，別再支持美國打壓中國晶片發展？還有，要收回前幾天講的「經濟不能全靠中國，要與美日整合後分散到東南亞和歐洲」，並把鴻海外移印度、越南的工廠搬回中國，以修好中國？

他酸說，中美對抗和華爾街矽谷超級巨肇利益劇烈衝突，所以幾年來團結傾力夢想「化解美中對抗」但是迄今無功，於是郭台銘要當總統以政治新兵功力單槍匹馬，完全不把美國政界和成群產業巨肇看在眼裏，真是氣吞全球征服宇宙，很OK？