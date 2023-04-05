美國智庫「北緯38度」和智庫史汀生中心（The Stimson Center）3日在首爾的統一與分享財團舉行記者會時表示，根據在國際空間站拍攝到的朝鮮半島夜間衛星照片分析結果顯示，北韓夜晚仍處於暗無光亮的狀態，僅平壤市和部分產業園區周邊有零星燈光。

韓聯社援引史汀生中心研究員的話報導，衛星照片拍攝到的北韓夜景在1992年到2013年期間沒有太大的變化。但與2015年相比，平壤附近從2021年起更加明亮。北韓國務委員長金正恩推進的平壤市寺洞區與和盛地區住宅區項目周邊的夜間照明，也比其他地區亮。

該研究員還表示，被北韓視為「白頭血統根源」的三池淵地區2014年的夜景原本很暗，但近年來逐漸變得明亮。這是三池淵和周邊城市公寓開發項目帶來的影響。這些衛星照片中，北韓順川、鹹興、龍城、南浦等產業園區的夜間照明比市區還亮，意味著集裝箱碼頭夜間也在運營。

此外，根據智庫「北緯38度」對鹹鏡北道吉州郡豐溪裏核子試驗場和平安北道寧邊核設施等軍事設施分析的結果表示，其夜間照明不是很亮，未發現特別動向。「北緯38度」早前曾表示，發現寧邊主要核設施有較強烈的活動跡象，並稱其試驗用輕水反應爐（ELWR）幾乎建成，貌似已經進入運轉狀態。

對此，史汀生中心另一名研究員表示，推測北韓是在測試試驗用輕水反應爐的冷卻系統，但她並不認為其啟動在即。對於北韓第7次核試驗的可能性，該研究員說，從豐溪裏核子試驗場坑道的情況來看，北韓核試的可能性仍存在；但從金正恩提及大量生產核武器的情況來看，核試階段可能已經過去。